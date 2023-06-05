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الدوري الإسباني

غرامات وحظر من دخول الملاعب للمسيئين إلى فينيسيوس

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أعلنت الحكومة الإسبانية، الإثنين، فرض غرامات مالية وحظر دخول إلى الملاعب للمشجعين الذين وجهوا إساءات عنصرية إلى مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

Reuters

وسيتم تغريم أربعة أشخاص بقيمة 60 ألف يورو (64270 دولارا) وحظرهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بعد تعليق دمية فينيسيوس على جسر في كانون الثاني/يناير الماضي، وفق ما أعلن في بيان المجلس الأعلى للرياضة وهو منظمة تابعة لوزارة الرياضة.

كما سيتم تغريم ثلاثة أشخاص مبلغ 5000 يورو ومنعهم من دخول الملاعب لمدة عام بسبب الإساءة العنصرية للاعب البالغ 22 عامًا خلال مباراة ريال مدريد ضد المضيف فالنسيا في الدوري في أيار/مايو الماضي.

تنتظر هذه العقوبات مصادقة من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة عن القضايا الأمنية في البلاد.

وبعد الاساءات العنصرية ضد فينيسيوس، اعترف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن بلاده تعاني من "مشكلة عنصرية" في كرة القدم ودعته الحكومة اليسارية إلى أن يكون أكثر صرامة ضد هذه الأفعال.
 

ريال مدريد فينيسيوس جونيور لويس روبياليس
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