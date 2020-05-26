غاريث بايل: لماذا ينتقدون ممارستي للغولف؟ وما علاقة ذلك بإصاباتي

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات لا تزال الآراء منقسمة حول بايل في إسبانيا حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي إضافة إلى إصاباته المتكررة والتي أرجعتها وسائل إعلام إسبانية إلى ممارسته الغولف في وقت فراغه.

واحتفل بايل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 برفع شعار يحمل كلمات "ويلز - الغولف - مدريد (على الترتيب)" ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعدها مع ناديه.

وأبلغ بايل وسائل إعلام "ينتقدني الكثير من الناس لممارسة الغولف ولا أدري سبباً لذلك. تحدثت إلى أطباء والجميع لا يجد أي مشكلة. وسائل الاعلام لديها تصورها الخاص بأن الجولف ليست رياضة

جيدة بالنسبة لي ويمكن أن تعرضني لإصابات ويجب أن أحصل على راحة".

وأضاف: "ستيفن كيري نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين يمارسها ربما في صبيحة يوم المباراة. لو لعبت الغولف قبل يومين من أي مباراة يقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟".

