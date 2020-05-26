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غاريث بايل: لماذا ينتقدون ممارستي للغولف؟ وما علاقة ذلك بإصاباتي

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يتساءل غاريث بايل مهاجم ريال مدريد عن سبب حالة الجدل التي ثارها ممارسته للغولف وقال لماذا لا يتعرض رياضيون بارزون آخرون لانتقادات للسبب ذاته.

Reuters

ورغم فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد وتسجيله لأهداف حاسمة في ثلاثة نهائيات لا تزال الآراء منقسمة حول بايل في إسبانيا حيث يشكك البعض في التزامه مع النادي إضافة إلى إصاباته المتكررة والتي أرجعتها وسائل إعلام إسبانية إلى ممارسته الغولف في وقت فراغه.

واحتفل بايل العام الماضي بتأهل ويلز لبطولة أوروبا 2020 برفع شعار يحمل كلمات "ويلز - الغولف - مدريد (على الترتيب)" ما تسبب في انتقادات للاعب من جماهير ريال مدريد التي أطلقت صيحات استهجان ضده في أول مباراة خاضها بعدها مع ناديه.  

وأبلغ بايل وسائل إعلام "ينتقدني الكثير من الناس لممارسة الغولف ولا أدري سبباً لذلك. تحدثت إلى أطباء والجميع لا يجد أي مشكلة. وسائل الاعلام لديها تصورها الخاص بأن الجولف ليست رياضة
 جيدة بالنسبة لي ويمكن أن تعرضني لإصابات ويجب أن أحصل على راحة".  

وأضاف: "ستيفن كيري نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين يمارسها ربما في صبيحة يوم المباراة. لو لعبت الغولف قبل يومين من أي مباراة يقول البعض ماذا يفعل هذا الرجل؟".  
 

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