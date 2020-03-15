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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

غاراي أول لاعب يصاب بالفيروس في الليغا وحالات جديدة في فالنسيا

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أصبح الأرجنتيني إيزيكييل غاراي الذي يدافع عن ألوان فالنسيا، أول لاعب من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يعلن عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

REUTERS

وجاء الاعلان عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" الذي أدى الى إرجاء الدوري الإسباني لمرحلتين على أقل تقدير، على لسان غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع انستاغرام ""من الواضح أنني بدأت عام 2020 بشكل سيء... لقد أثبتت الاختبارات إنها إيجابية بالنسبة للفيروس، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، والآن يتبقى فقط الاهتمام بتعليمات السلطات الصحية والمكوث في عزلة".

ويغيب ابن الـ33 عاماً عن فالنسيا منذ أوائل شباط/فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته، لكنه تواجد منذ الإصابة بجانب زملائه، وآخر ظهور له معهم كان الثلاثاء على ملعب "ميستايا" في اياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا حين خسر "الخفافيش" أمام ضيفهم أتالانتا الإيطالي.

وبعد ذلك، أعلن النادي الاسباني عن إصابة 5 من أعضاء الفريق بوباء كورونا.                   
 

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