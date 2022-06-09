غاتوزو مدرباً جديداً لفريق فالنسيا من قبل beIN SPORTS June 9, 2022 10:37 أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو لمدة موسمين. REUTERS OFFICIAL STATEMENT | GENNARO GATTUSO#BenvingutGattuso#VCFDNA 🦇 #ElCORdelVCF — Valencia CF (@valenciacf_en) June 9, 2022 فالنسيا جينارو غاتوزو السابق جيرونا يبلغ نهائي ملحق الصعود اقرأ التالي - آخر الأحداث June 9, 2022 10:37 غاتوزو مدرباً جديداً لفريق فالنسيا June 6, 2022 12:00 جيرونا يبلغ نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني June 5, 2022 11:26 تينيريفي في نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني June 3, 2022 21:50 برشلونة يكشف عن قميصه الجديد June 3, 2022 16:39 فالنسيا يعلن إقالة مدربه بوردالاس June 2, 2022 16:19 غاتوزو على أعتاب تولي مهمة تدريب فالنسيا May 31, 2022 18:19 المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني May 31, 2022 16:03 دييغو مارتينيس مدرباً لاسبانيول May 30, 2022 19:27 إقالة رئيس فالنسيا على خلفية تسجيلات مسربة May 30, 2022 15:07 مودريتش يمدد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر