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الدوري الإسباني

غاتوزو مدرباً جديداً لفريق فالنسيا

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أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو لمدة موسمين.

REUTERS

 

فالنسيا جينارو غاتوزو
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