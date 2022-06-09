غاتوزو مدرباً جديداً لفريق فالنسيا

من قبل beIN SPORTS June 9, 2022 10:37 أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو لمدة موسمين.