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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الإسباني

عودة منافسات الليغا في الـ15 من أغسطس

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حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الـ15 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليغا" على أن تختتم المسابقة يوم الـ22 من مايو من العام المقبل.

REUTERS


 

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