عودة منافسات الليغا في الـ15 من أغسطس من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 14:34 حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الـ15 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليغا" على أن تختتم المسابقة يوم الـ22 من مايو من العام المقبل. REUTERS ⚽️ الاتحاد الإسباني لكرة القدم @rfef يحدد الـ15 من أغسطس المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني@LaLiga على أن تختتم المسابقة يوم الـ22 من مايو من العام المقبل pic.twitter.com/V2CRZKP4DR — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 28, 2021 الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة أتليتكو مدريد السابق ديمبيلي يتحدث عن علاقة ميسي بل اقرأ التالي آخر الأحداث June 28, 2021 14:34 عودة منافسات الليغا في الـ15 من أغسطس June 25, 2021 16:11 ديمبيلي يتحدث عن علاقة ميسي بلاعبي برشلونة June 24, 2021 13:37 إسبانيا تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب June 24, 2021 13:09 ماركا تزف خبراً ساراً لعشاق برشلونة وميسي June 20, 2021 23:24 رايو فاييكانو يعود إلى مصاف الكبار June 17, 2021 14:46 راموس يجهش بالبكاء خلال وداعه ريال مدريد June 17, 2021 13:39 بيريز يكيل المديح للقائد راموس June 16, 2021 21:29 ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس June 3, 2021 18:50 لابورتا يؤكد استمرار كومان في تدريب برشلونة June 3, 2021 18:37 برشلونة يستنجد بخدمات نجل كرويف