عودة منافسات الليغا في الـ15 من أغسطس

من قبل beIN SPORTS June 28, 2021 14:34 حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الـ15 من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليغا" على أن تختتم المسابقة يوم الـ22 من مايو من العام المقبل.