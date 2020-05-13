عثمان ديمبيلي يخضع لفحص "كوفيد-19"

ونسج اللاعب الفرنسي على منوال رفاقه بخضوعهم لفحص "كوفيد-19" قبل عودتهم للتدريبات الفردية في مركز "سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر".

وجاء في بيان نشره الفريق الإسباني "خضع عثمان ديمبيلي اليوم الأربعاء للفحص الإجباري لفيروس كورونا قبل أن يواصل مرحلة الاستشفاء وإعادة التأهيل في مركز سيوتات إسبورتيفا خوان غامبر جراء معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن".

وتحدث الصحافة الإسبانية عن فترة "علاج أطول" للاعب الفرنسي ديمبيلي (22 عاماً) الذي يعيش موسماً من الكوابيس المزعجة بعد تتالي الإصابات وغيابه عن معظم مباريات برشلونة.

وأكدت مصادر بأن إصابة الدولي الفرنسي تحتاج إلى ما لا يقل عن 161 يوماً من أجل التعافي من الإصابة.

وخضع اللاعب الفرنسي الذي تعرض لـ6 إصابات في عام 2019 والثالثة في أربعة أشهر فقط من منافسات موسم 2019 – 2020، للعلاج في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة وعاد إلى إسبانيا في مطلع فبراير لمواصلة فترة الاستشفاء.

يذكر أن ديمبيلي غادر الملعب بعد 25 دقيقة من مواجهة فريقه برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.