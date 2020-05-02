ضوء أخضر لعودة التدريبات الفردية في إسبانيا

وقال سانشيز إنه رغم أن الحكومة ستسمح للاعبين بالعودة للتدريبات بشكل فردي في ملاعب أنديتهم انطلاقاً من يوم الاثنين إلا أنه يخشى "أننا سنشاهدهم أولا على شاشة التلفزيون بدلاً عن الملاعب".

وقال المسؤول الإسباني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "فيما يتعلق بكرة القدم، نتمنى استئناف النشاط قريبا. ستكون الروابط والاتحادات هي من تقرر. بدأنا بالفعل في السماح بالتدريبات الفردية. ونتمنى عودة التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: وعلى الرغم من ذلك فإنه من الواضح أننا سنشاهد مباريات كرة القدم على شاشات التلفزيون قبل أن يكون ذلك فى الاستادات ..للأسف ".

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أكد سابقاً أنه من المستبعد أن يتم إلغاء نظامي الصعود والهبوط في حال تعذر إتمام الموسم الحالي في إشارة إلى إمكانية عودة المنافسات قريباً.

وأبدى رئيس الرابطة ثقته في القدرة على إتمام الدوري الإسباني دون تأثير على روزنامة الموسم المقبل نافيا نية رابطة الليغا في إلغاء الموسم الحالي.