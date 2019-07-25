ضربة موجعة أخرى لريال مدريد

وانضم بذلك مندي إلى لائحة المصابين في الفريق الملكي والتي ضمت ابراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن كامل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان أنه "بعد الفحوص التي أجريت اليوم للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن".

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ24 عاماً الذي انتقل في أوائل الشهر الحالي إلى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع بحسب صحيفة "آس" الرياضية، ولن يتمكن من العودة إلى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 آب/أغسطس على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان أن خسر جهود دياز في منتصف الشهر الحالي خلال معسكره في مونتريال وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما تعرض لضربة قوية قبل يومين بعد اصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنكليزي، وقد لا يشارك مع الفريق هذا الموسم إذ يحتاج بين 6 إلى 8 أشهر للتعافي بحسب وسائل إعلام إسبانية.

Parte médico de Mendy. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 25, 2019







