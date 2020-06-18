صدام "قوي" بين إشبيلية وبرشلونة في الـ"ليغا"

ودشّن برشلونة عودته بفوز كاسح على مضيفه مايوركا برباعية نظيفة، قبل أن يعمق جراح ضيفه ليغانيس الذي يترنح في المركز الأخير بثنائية نظيفة.

بدوره ضرب إشبيلية بقوة في مباراته الأولى عندما حسم "الدربي" أمام جاره ريال بيتيس في صالحه بثنائية نظيفة، لكنه فرط بفوز ثمين على مضيفه ليفانتي وسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، فالنادي الكاتالوني يأمل في مواصلة طريقه نحو تكريس هيمنته على الليغا فيما يطمح إشبيلية إلى حجز إحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

لكن مهمة إشبيلية لن تكون سهلة أمام برشلونة ونجمه المتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يتصدر لائحة هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 21 هدفاً.

كما أن المدرجات الفارغة بسبب البروتوكول المتبع بعد استئناف الدوري نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، تحرم جميع الأندية من الدعم الجماهيري الهائل، وهو ما أكده الثلاثاء عقب الفوز على ليغانيس مدرب برشلونة كيكي سيتيين الذي سيتذكر مواجهاته لاشبيلية أيام كان مدرباً للغريم ريال بيتيس.

وقال سيتيين "قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلاً في الاستاد.. ومن الواضح أن المشهد كان مختلفاً. بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءاً هاماً من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، التصفيق، وهمسات الجماهير التي تشعر بها... كل هذا نشعر به".

وأضاف "ربما عندما تلعب على أرضك لا يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيراً عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض إشبيلية دون جماهير".

ويملك برشلونة الكثير من الأوراق الرابحة خصوصاً في خط الهجوم المدجج بالنجوم خصوصاً الدولي الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان والواعد أنسو فاتي، إلى جانب الوافد حديثاً الدنماركي مارتن برايثوايت.

من جهته، تضم تشكيلة المدرب جولين لوبيتيغي تركيبة لا بأس بها يتقدمها صانع الألعاب الأرجنتيني ايفر بانيغا ومواطنه هداف الفريق الأندلسي هذا الموسم لوكاس أوكامبوس القادم من مرسيليا الفرنسي، وخيسوس فرنانديز الملقب بـ"سوسو" والمعار من ميلان الإيطالي، والنجم السابق للنادي الكاتالوني المغربي الأصل منير الحدادي والمغربي يوسف النصيري القادم في فترة الانتقالات الشتوية.

ويتنافس إشبيلية مع الثلاثي أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد وخيتافي على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري الأبطال.

ويلعب غداً أيضاً غرناطة مع فياريال، وريال مايوركا مع ليغانيس في قمة ذيل الترتيب.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات إسبانيول مع ليفانتي، وأتلتيك بلباو مع ريال بيتيس، وخيتافي مع إيبار، وأتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات سلتا فيغو مع ألافيس، وفالنسيا مع أوساسونا، وريال سوسييداد مع ريال مدريد.

