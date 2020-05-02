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الدوري الإسباني

شيروود: ميسي ليس موهوبا

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رأى المدرب الإنكليزي تيم شيروود أن إنجازات ليونيل ميسي الهائلة ليس نتيجة موهبة طبيعية بل عمل شاق ومثابرة، حيث زعم مدرب توتنهام هوتسبر السابق أن أسطورة برشلونة ليست "هدافًا طبيعيًا" بمعنى ليس هدافا بالفطرة.

Reuters

ويعتبر الكثيرون أن ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ الكروي وقد سجل 627 هدفًا مع  برشلونة.

وفي سجل الأرجنتيني الرائع في الدوري الإسباني أيضاً تسجيله ما معدله هدفا تقريبًا في كل مباراة إذ يملك 438 هدفًا في 474 مباراة.

ورغم ذلك، يدعي شيروود، مدرب توتنهام هوتسبر السابق وأستون فيلا، أنه لا يوجد شيء مماثل نتيجة "موهبة طبيعية" ويصر أن نجاح ميسي يعود إلى العمل الشاق.

وقال شيروود لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية: "لا أعتقد أن هناك هدافين بالفطرة موهوبون، ليونيل ميسي في هذا المستوى لأنه تدرب كثيرا، إنه عمل مجهد، لا يمكن أن تولد هكذا".

وأصر لاعب منتخب إنكلترا السابق أيضًا على أن التدريب المضني أهم بكثير للاعب كرة القدم من الموهبة.

وكان لاعب خط وسط توتنهام السابق عاد إلى وايت هارت لين كمدير فني في عام 2013 ولكن تمت إقالته بعد ستة أشهر. ثم تبع ذلك فترة قصيرة مع أستون فيلا في عام 2015 حيث قاد شيروود النادي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل الخسارة من ارسنال.

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