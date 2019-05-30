شركة جديدة للإشراف على تقنية الـ"فار" في إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن شركة (هاوك-آي) ستتولى الإشراف على تقنية المساعدة بالفيديو للتحكيم للبطولتين المحلتين الأولى والثانية بدءا من الموسم المقبل.

وتعد الشركة الذائعة الصيت لإشرافها على تقنية المساعدة بالفيديو في مونديال روسيا 2018 ودوري أبطال أوروبا، من الأبرز في المجال.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي أن الاختيار تم بمعايير شفافة وموضوعية حيث تم الحصول على عرضين قبل الإعلان عن اختيار الشركة الفائزة بناء على تجربتها الرائدة والناجحة في روسيا ودوري أبطال أوروبا.

وكانت شركة (ميديا برو) مشرفة على تقنية المساعدة بالفيديو الموسم الماضي. يذكر أن تقنية الـ (فار) ستعتمد في الدرجة الثانية الموسم القادم لأول مرة.