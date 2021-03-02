(شرطة) رئيس برشلونة السابق سيمثل أمام قاضي التحقيق

أمضى الإداريان السابقان في النادي الكاتالوني ليلة أمس في مركز للشرطة في برشلونة، وذلك قبل أن يصبحا "بتصرف العدالة"، وفق ما أفادت هذه المصادر لوكالة فرانس برس من دون أن تتمكن من تحديد توقيت جلسة الاستماع المرتقبة أمام قاضي التحقيق.

واعتقلت الشرطة أيضاً اثنين من الإداريين الحاليين في النادي وهما المدير العام أوسكار غراو والمدير القانوني رومان غوميس بونتي، الإثنين قبل أن تطلق سراحهما في المساء.

وقام وكلاء مصلحة الجرائم الاقتصادية: "موسوس ديسكوادرا"، الشرطة الإقليمية الكاتالونية صباح الإثنين بمداهمة مكاتب النادي بملعب "كامب نو" لإجراء عمليات تفتيش.

واندلعت قضية "بارساغايت" قبل أكثر من عام بعد تحقيق أجرته "كادينا سير" في حملة مزعومة من التشهير ضد شخصيات بارزة في النادي مثل نجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أو مدافعه جيرارد بيكيه، على شبكات التواصل الاجتماعي والتي نظمتها شركة تعمل لصالح النادي.

أظهر في تحقيقه أنّ برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة "أي3 فنتشور" التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين، وهذا المبلغ أعلى بستة أضعاف من أسعار السوق بحسب وسائل الإعلام.