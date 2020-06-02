شتيغن يتحدث عن تأجيل المفاوضات وقدرات ميسي وفترة التوقف

واستعرض حارس المرمى الألماني فترة التوقف بسبب فيروس كورونا وتاثيرها على اللاعبين فقال "لم يكن التوقف هو الوضع المثالي، ولكن قدرتنا على إعادة شحن أنفسنا يمكن أن تساعدنا، نحن في وضع بدني جيد، من الناحية الذهنية سنكون أكثر تركيزاً على المباريات المتبقية".

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، وقد لعب رفاق ميسي مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي في إيطاليا وانتهت بالتعادل 1-1.

وأضاف حارس النادي الكاتالوني "نريد العودة بشدة، في الدوري نحن في وضع جيد، لكن ريال مدريد لن يعطينا أي شيء. في دوري أبطال أوروبا لدينا فرصة للتأهل للدور القادم ونريد الاستفادة منها".

وفيما يتعلق باللعب بلا حضور جماهيري خوفاً من انتقال العدوى قال "لقد اختبرنا ذلك بالفعل ضد لاس بالماس في كامب نو (عام 2017 بسبب المظاهرات)، اليوم الوضع مختلف تماماً، نحن نحب دعم الجماهير، لأن ذلك ما يجعل كرة القدم رائعة جداً. اللعب بدون أنصارنا ليس جذاباً للغاية، لكن يجب على الكرة أن تتابع تدحرجها".

وعرّج الحارس الألماني الدولي على موضوع تجديد عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي في صيف عام 2022 فقال: "عندما بدأنا المفاوضات، ظهرت قضية فيروس كورونا، وشعرنا أنه ليس الوضع المثالي للتعامل مع هذه القضايا، إن الوباء شيء أكثر أهمية من كرة القدم فقررنا تأجيل المفاوضات".

وتابع: "أشعر بالارتياح وعائلتي سعيدة هنا".

وسئل تير شتيغن عن زميله الأسطورة ليو ميسي فلم يخرج كلامه عن الإطار الكلاسيكي في وصف الأرجنتيني الفذ "إنه لاعب كرة قدم عظيم يمكنه إحداث فرق في كل مباراة، إنه أسطورة في الرياضة. أنا متأكد من أن المنافسين لا ينسوه ولا أعتقد أنهم سعداء للغاية لأن عليهم مواجهته مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن فرق الدوري الإسباني عادوا للتدريبات الجماعية بصورة كاملة قبل استئناف الليغا في 11 حزيران/يونيو ، وللمزيد من أخبار الدوري الإسباني اضغط هنا