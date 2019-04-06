سيميوني يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة برشلونة

وكتب أتلتيكو في حسابه على تويتر: "خبر جيد! تلقى دييغو كوستا وألفارو موراتا الموافقة الطبية للعب أمام برشلونة".

وتعرض كوستا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 4-صفر على ألافيس السبت الماضي وغاب عن الانتصار 2-صفر على جيرونا الثلاثاء بينما أظهرت الفحوص أنه لا يعاني من تمزق عضلي.

وأصيب موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، في كاحله أمام جيرونا وبدا أنه سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء برشلونة، لكن الأمور تحسنت.

ويتأخر أتلتيكو بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر قبل ثماني جولات على نهاية الدوري ويحتاج إلى تحقيق فوزه الأول في "كامب نو" منذ 2006 للتمسك بآماله الضعيفة في البقاء في المنافسة.