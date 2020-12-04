سيميوني متفائل بقدرة فريقه على خطف لقب الليغا

ومع البداية المتعثرة للغريمين برشلونة وريال مدريد هذا الموسم تفوق أتلتيكو ليبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتجرع أي

خسارة حتى الآن.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد23 نقطة من تسع مباريات متأخراً بنقطة واحدة عن سيلتا فيجو المتصدر والذي لعب 11 مباراة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بلد الوليد غداً السبت: "الأولاد في حالة رائعة وأصبحنا في موقف أفضل كثيراً من الموسم الماضي للمنافسة على اللقب".

وتابع: "ينفذون ما أطلبه ويتطوّر الفريق إلى الأفضل من مباراة إلى أخرى".

وسيرحب أتلتيكو بعودة لويس سواريز إلى الفريق الأول بعد أن جاء اختبار اللاعب القادم من أوروغواي سلبياً لفيروس كورونا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري قبل إصابته بكوفيد-19 خلال اللعب مع منتخب بلاده الشهر الماضي.

وقال سيميوني: "الكل يعرف قدرات لويس، يجب أن نواصل البناء على الأداء الذي قدمناه في المباريات الأخيرة وأن نستمر في صناعة الفرص".