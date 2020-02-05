سيتين يطمئن جماهير برشلونة بعد "أزمة ميسي وأبيدال"

وأثار ميسي، المتحفظ دائماً، ضجة بتوجيه انتقاد لزميله السابق أبيدال يوم الثلاثاء قائلاً على إنستغرام إن مسؤولي النادي يتحملون مسؤولية إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي الشهر الماضي ولا دخل للاعبين بهذا الأمر.

وشرح أبيدال سبب إقالة فالفيردي رغم تصدر الفريق للدوري وذلك في مقابلة مع صحيفة دياريو سبورت الإسبانية.

وقال أبيدال "لم يكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضا أو يقدمون أفضل ما لديهم كما كانت هناك مشكلة في التواصل.

وتابع "العلاقة بين المدرب واللاعبين كانت طيبة إجمالاً لكن بصفتي أحد اللاعبين السابقين في الفريق كنت أشعر بوجود شيء ما.

أبلغت مسؤولي النادي بما أشعر به وتوصلنا إلى قرار (بشأن فالفيردي)" ورد ميسي على أبيدال عبر إنستغرام بوضع دائرة حول تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة.

وكتب ميسي "مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد أنه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها".

"اللاعبون (مسؤولون) عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد. يتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضاً وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها.

"وأخيراً حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إذا لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة".

ضجة إعلامية

وتصدرت تعليقات ميسي الصفحات الأولى للصحف الرياضية اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة سبورت إن رد فعل ميسي تسبب في "تسونامي" وأعلنت ماركا أن اللاعب الأرجنتيني وجه "ضربة قاضية" بينما قالت صحيفة "أس" في صدر صفحتها الأولى "الفوضى تضرب برشلونة".

وقال سيتين إنه تحدث إلى اللاعبين عن هذا الخلاف لدقيقة واحدة وإن الفريق يركز فقط على مبارياته المقبلة والتي ستبدأ يوم الخميس بمواجهة في دور الثمانية لكأس ملك اسبانيا أمام أتلتيك بيلباو.

وأبلغ مدرب برشلونة الصحفيين "سأفعل كل شيء لتجنب أن يؤثر هذا الخلاف على الفريق. كل ما أفكر فيه هو مباراة الغد وضرورة العبور للدور التالي. لن أهدر طاقتي في أي شيء آخر".

وتابع "هذا الموقف لا يؤثر علي. كل ما يتعين علي القيام به هو قيادة اللاعبين لاخراج أفضل ما في جعبتهم. كل ناد في العالم يواجه مشاكل لكن هناك بعض الأمور التي لا أستطيع الحيلولة دون وقوعها لذا ألتمس منكم التركيز على كرة القدم".

وجاءت انتقادات ميسي للمدير الرياضي أبيدال في ذات اليوم الذي أعلن فيه برشلونة أن الجناح عثمان ديمبيلي أصيب بتمزق كامل في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب حتى نهاية الموسم ما يزيد من مشاكل الفريق في خط الهجوم حيث لا يزال لويس سواريز يتعافى من جراحة في الركبة.

وقال سيتين إنه يشعر بالقلق بشأن إصابة ديمبيلي أكثر من تعليقات ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي مضيفا أن هداف برشلونة عبر العصور في حالة معنوية مرتفعة.

وقال سيتين "ميسي يتحلى بالحماس والدافعية مثل أي وقت مضى. الابتسامة لا تفارقه. يبدو في حالة معنوية جيدة ويشارك بحماس في التدريب. انه نفس الشخص الذي تعرفونه".

وتابع "ميسي يملك خبرة كبيرة ويعرف تماما ما يجب أن يفعله. لن أتدخل في حياته أو حياة أي شخص آخر. لست أبا لأي لاعب في الفريق. مهمتي الإشراف على التدريبات وقيادة الفريق وما عدا ذلك لا يدخل في صميم عملي".