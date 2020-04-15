سيتين واثق من بقاء ميسي في برشلونة

وفي تصريح لشبكة "تي في سبورت 3" الإسبانية، أكد سيتين أن مسألة رحيل ميسي ليس مطروحاً قائلاً: " لا أعتقد أن ما حدث سيجعل ميسي يفكر في إمكانية الرحيل. أنا متأكد من أنه سيعتزل في كامب نو".

وأضاف قائلاً: "هذه أمور عادية تحدث في الأندية الكبرى. ربما الشيء المحزن هو أن تلك الأزمات تنتقل لوسائل الإعلام".

وأردف المدرب الجديد لفريق برشلونة قائلاً: "سيكون من الأفضل العمل في بيئة هادئة ".

وأشار سيتين إلى إمكانية انهاء الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا قائلاً: " لا أعرف ماذا سيحدث إذا لم نتمكن من إنهاء الموسم، لكنني أود أن أتوج على أرض الملعب".

وعبّر النجم الأرجنتيني عن استغرابه من قضية الهجمات على شخصيات لها علاقة ببرشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة استقالتهم وهم ماريا تيكيسيدور وجوردي كالساميليا وإميلي روسو، نائب رئيس الفريق الكاتالوني، وإنريكي تومباس، أمين المال، وسيلفيو إلياس، الناطق الرسمي، وجوسيب بونت، المكلف بالقطاع التجاري.

ونشرت الصحافة الاسبانية نص كتاب الاستقالة التي تقدم بها 6 أعضاء من مجلس إدارة فريق برشلونة وجاء فيه: "لقد وصلنا إلى هذه النقطة ولا نرى سبيلا لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية الهامة، خاصة التي تلي أزمة الوباء".

وطالب المستقيلون بإجراء انتخابات جديدة في أقرب الآجال: " كخدمة أخيرة لفريقنا، نوصي بإجراء انتخابات جديدة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ".

ووجد النادي الكاتالوني نفسه في شباط/فبراير الماضي في خضم فضيحة بعد تقارير صحافية عن قيام شركة علاقات عامة يستخدمها، بتوجيه انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين حاليين وسابقين، إضافة إلى مرشحين لانتخابات رئاسة النادي المقررة أساساً في العام المقبل، والوقوف خلف حملة عبر هذه المواقع لتلميع صورة الرئيس الحالي.

وأعلن النادي في أعقاب هذه الفضيحة التي اصطلح على تسميتها "برساغايت"، فسخ التعاقد مع شركة العلاقات العامة "آي 3 فنتشورز". ودافع بارتوميو عن نفسه في وجه الاتهامات التي طالته، فنفى بشكل قاطع قيام النادي بعملية تهدف إلى توجيه انتقادات إلى أشخاص أو منظمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن التعاقد مع الشركة أتى فقط من أجل تتبع ما يكتب عن النادي عبر هذه المواقع.

وأوضح بارتوميو في حينه ان برشلونة سيجري عملية تدقيق داخلية من أجل وقف أي مخالفات محتملة. وكشفت إذاعة "كادينا سير" أن برشلونة دفع مبلغ مليون يورو لإجراء هذا التدقيق.

