سوسييداد يهدر فرصة الارتقاء إلى المركز السادس



وكانت الفرصة متاحة أمام النادي الباسكي للارتقاء إلى المركز السادس الذي يؤهل صاحبه لخوض تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إلا أن رصيده تجمد عند 51 نقطة متخلفاً بنقطتين عن خيتافي السادس ومتقدماً بنقطة يتيمة عن فالنسيا وغرناطة الثامن والتاسع على التوالي.

وتقدم غرناطة بهدفين عبر أنطونيو بويرتاس (21) وروبرتو سولدادو (43)، فيما ردّ سوسييداد عن طريق ميكيل ميرينو (47) وميكيل اويارزابال (83) قبل أن يخطف البرتغالي دومينوس دوارتي هدف الفوز للضيوف (88).

ومني سوسييداد الذي يلتقي مع أتلتيك بلباو في دربي إقليم الباسك في نهائي كأس إسبانيا بخسارته الثالثة في الدوري في آخر خمس مباريات.

