سوسييداد يفوز على سلتا فيغو و يرتقي ثانياً

ودخل سوسييداد هذه المرحلة وهو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن النادي الكتالوني، واستغل تأجيل الـ "كلاسيكو" الذي كان من المقرر أن يجمع بين الأخير وغريمه ريال مدريد الى كانون الأول/ديسمبر المقبل، ليتقدم الى المركز الثاني متخطيا قطبي العاصمة، أتليتكو وريال.

وبات سوسييداد في المركز الثاني في انتظار استكمال المرحلة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز السبت على أتلتيك بلباو 2-صفر.

وأتى فوز سوسييداد، وهو السادس له هذا الموسم مقابل تعادل وثلاث هزائم، بهدف السويدي ألكسندر اسحاق (82)، عندما استغل تمريرة من خلف المدافعين من النروجي مارتن أودغارد، تمكن على إثرها من تثبت موقعه رغم الضغط الدفاعي، وأودع الكرة بعيداً عن متناول حارس سلتا فيغو روبن بلانكو من على مشارف المنطقة.

وحقق سوسييداد فوزه الخامس في آخر سبع مباريات، مقابل هزيمتين.

وزادت هذه الخسارة من معاناة سلتا فيغو الذي يجد نفسه في المركز الثامن عشر (من أصل 20) في الدوري، بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد وتعادلين وسبع هزائم في المراحل العشر. وهي الخسارة الثانية توالياً لسلتا فيغو والثالثة في آخر أربع مباريات، علماً بأن فوزه الوحيد في الليغا هذا الموسم يعود إلى المرحلة الثانية (بهدف نظيف على فالنسيا).