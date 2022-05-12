سوسييداد يعود لسكة الانتصارات وينعش آماله في بطاقة "يوروبا ليغ"



ويدين ريال سوسييداد بفوزه السادس عشر هذا الموسم والأول بعد تعادلين وخسارتين، إلى لاعب وسطه الدولي السابق المخضرم دافيد سيلفا (36 عاماً) بصناعته الهدف الأول الذي سجله النروجي ألكسندر سورلوث (19).

واقتنص سيلفا ركلة جزاء سجل منها البلجيكي عدنان يانوزاي الهدف الثاني (53)، فضلاً عن تمريرته إلى البديل بورتو حصل على إثرها على ركلة جزاء انبرى لها الأخير مسجلا الهدف الثالث (90+8).

وعزّز ريال سوسييداد موقعه في المركز السادس برصيد 59 نقطة بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، تلقى قادش ضربة موجعة في سعيه إلى تفادي الهبوط حيث تراجع إلى المركز السابع عشر، آخر المراكز المبقية في الدرجة الأولى، بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة بفارق نقطتين خلف غرناطة الفائز على أتلتيك بلباو 1-صفر الثلاثاء، وبالفارق ذاته أمام ريال مايوركا صاحب المركز الثامن عشر، آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية والذي كان تعادل مع إشبيلية سلباً الأربعاء.

وبدوره أبقى فياريال على آماله في المنافسة على بطاقتي يوروبا ليغ وكونفرس ليغ بفوزه الكبير على مضيفه رايو فايكانو 5-1.

وسجل ألفونسو بيدراسا (3 و88) والأرجنتيني خوان فويث (27) وباكو ألكاسير (38) وباو توريس (45+1) أهداف فياريال، وسيرخيو غوارديولا (21) هدف رايو فايكانو.

وعزز فياريال موقعه في المركز السابع برصيد 56 نقطة فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 42 نقطة في المركز الثاني عشر.