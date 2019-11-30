سوسييداد يستعيد التوازن بفوز كبير

استعاد ريال سوسييداد توازنه ونغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه إيبار 4-1 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهو الفوز الثامن لسوسييداد هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فصعد إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، فيما مني إيبار بخسارته الثامنة وبقي في المركز السادس عشر.

ومنح الفرنسي روبان لو نورمان التقدم لريال سوسييداد في الدقيقة 25 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من الدولي النرويجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد، بيد أن فرحته لم تدم سوى عشر دقائق حيث أدرك الدولي السنغالي باب ديوب التعادل بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الدولي الياباني تاكاشي إنوي (35).

ومنح ميكل أويارزابال التقدم لسوسييداد مطلع الشوط الثاني بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (47)، وأضاف البرازيلي ويليان جوزيه الثالث بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة بعد تمريرة من دييغو يورنتي (57)، قبل أن يختم أوديغارد المهرجان بهدف رابع رائع بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الضيوف (80).

وخسر ريال مايوركا أمام ريال بيتيس بهدف للاغو جونيور (55 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لخواكين (7 من ركلة جزاء) والفرنسي نبيل فقير (33).

وحقق فالنسيا فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدفين لرودريغو مورينو (49) وفران توريس (70) مقابل هدف للكاميروني أندريه زامبو أنغويسا (54).

وأهدر جيرار مورينو ركلة جزاء لفياريال في الدقيقة 15.

ويلعب الأحد أيضا إشبيلية مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع اوساسونا، وخيتافي مع ليفانتي وأتلتيكو مدريد مع برشلونة.



