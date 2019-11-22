سوسييداد ضيفاً على "الملكي" وبرشلونة يلاقي ليغانيس

وبعد توقف مغامرة غرناطة وخسارته في مبارياته الثلاث الأخيرة، يحاول ريال سوسييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب "سانتياغو برنابيو" العريق على أمل تخطي الفريق الملكي اذ يتخلف عنه راهناً بفارق نقطتين، لكنه لعب مباراة أكثر.

وتفادى الفريق الباسكي السير على خطى غرناطة، لكن آخر ثلاث مباريات قبل فترة الوقف الدولية شهدت ترنحه فخسر على أرضه أمام ليفانتي المتواضع، فاز في اللحظات الأخيرة على أرض غرناطة قبل تعادله مع ضيفه متذيل الترتيب ليغانيس.

ويتألق مع سوسيداد النروجي الشاب مارتن أوديغارد (20 عاماً)، أحد أبرز صانعي الألعاب هذا الموسم والمعار من ريال مدريد تحديداً. وستكون للاعب الشاب فرصة اثبات نفسه امام فريق تخلى عنه لاكتساب المزيد من الخبرة.

أما النجم الآخر ميكل أويارسابال فيثبت بحرفنته صواب ارتباط اسمه بأبرز الأندية الأوروبية، فيما يتلقى مساعدة ناجعة من ميكل ميرينو وسوبيلديا.

ويواجه سوسييداد مساء السبت ريال مدريد الذي استعاد ايقاعه قبل فترة التوقف الدولية.



أزمة لبايل؟

ومنذ 5 تشرين الأول/أكتوبر، لم يحمل الويلزي غاريث بايل ألوانه (ريال مدريد)، لكنه شارك مع منتخب بلاده أربع مرات، وبحال مشاركته ستكون ردة فعل جماهير ريال منتظرة بعد احتفاله الغريب بتأهل بلاده إلى كأس أوروبا 2020.

فبعد الفوز على المجر في كارديف، وقف بايل وراء لافتة كتب عليها "ويلز. غولف. مدريد. بهذا الترتيب"، وذلك في سخرية للائحة أولوياته. واشار رئيس ريال السابق رامون كالديرون إلى إمكانية عودة بايل إلى فريقه السابق توتنهام الذي استقدم المدرب جوزيه مورينيو بدلاً من الأرجنتيني المقال ماورويسيو بوتشيتينو.

ويدرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن فريقه لا يحتمل الكثير من الاضطرابات.

ويفتقد زيدان لاعب خط وسطه لوكاس فاسكيز الذي تعرّض الخميس لكسر في إصبع قدمه دون تحديد مدة غيابه.

وعوّل زيدان في الاسابيع الماضية على الفرنسي المتألق كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين (9)، بفارق هدف عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة .

ويحتل ريال المركز الثاني وراء غريمه التاريخي برشلونة بفارق الأهداف، ويتقدم على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

وتخوض فريق الطليعة مبارياتها السبت، فبعد حلول برشلونة على ليغانيس يزور أتلتيكو مدريد مع مدربه الأرجنتينيدييغو سيميوني غرناطة الجريح والمتراجع إلى المركز الثامن، فيما تختتم مواجهات السبت بقمّة مدريد مع سوسييداد.

ويعول سيميوني بشكل كبير على مهاجمه الدولي ألفارو موراتا صاحب ستة اهداف في آخر ست مباريات.

ويعود قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه إلى فريقه بعد أسبوع الحلة الجديدة من كأس ديفيس لكرة المضرب التي تساهم شركته "كوزموس" بتسويقها.

واتهم ابن الثانية والثلاثين بالتلهي بمشاريع بعيدة عن أجواء فريقه، لكن مدربه ارنستو فالفيردي أشار الشهر الماضي أنه سيتناول هذا الموضوع فقط عند تراجع مستوى مدافعه.

وستتركز الانظار على أداء قلب الدفاع، بعد أسبوع مزدحم من المباريات في العاصمة مدريد، والتي شارك فيها أبرز نجوم الكرة الصفراء على غرار الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديجكوفيتش.

ويحل اشبيلية على بلد الوليد الأحد في ختام المرحلة آملا في حصد ثلاث نقاط والتنافس على الصدارة بحيث يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وريال مدريد.