سوسو ينقذ إشبيلية بتعادل صعب مع إسبانيول

وانتظر إشبيلية النقص العددي لمنافسه لتحقيق التعادل في الدقيقة 80 بتسديدة خيسوس خواكين فرنانديز المعروف بـ "سوسو"، بعدما كان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الأول الذي سجله الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (15).

لكن المضيف فرط بتقدمه وتأخر بهدفي أدريان "أدري" إمباربا (35) والصيني وو لي (50) لصالح إسبانيول الذي واصل تحقيق نتائج إيجابية، ولم يعرف الخسارة سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات في الدوري.

لكن إشبيلية فشل في تحقيق انتصار للمرحلة الثالثة توالياً (تعادل مع ألافيس 1-1 وخسارة أمام سلتا فيغو 2-1 توالياً)، ولم يستغل تعادل أتلتيكو مدريد مع فالنسيا 2-2 الجمعة، فبقي خامساً خلف الفريق المدريدي بفارق الأهداف (40 نقطة لكل منهما).

في المقابل، رفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع عشر ما قبل الأخير، بفارق نقطة عن ليغانيس الذي يستضيف ريال بيتيس.

وافتتح إشبيلية التسجيل بهز شباك الحارس دييغو لوبيز في الدقيقة 15 عبر أوكامبوس الذي حوّل برأسه من مسافة قريبة، كرة رفعها بإتقان سوسو المنضم إلى صفوفه الشهر الماضي معاراً من ميلان الإيطالي.

وسنحت لإشبيلية فرصة لتعزيز النتيجة بتمريرة من سوسو إلى المهاجم المغربي يوسف النصيري داخل المنطقة، لكن لوبيز أبعد التسديدة (20).

وحسّن إسبانيول أداءه بشكل تدريجي، واستفاد من تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" لفرض التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

فقد عاد حكم المباراة أدريان كورديرو فيغا لاحتساب ركلة حرة مباشرة على أطراف المنطقة لصالح إسبانيول على إثر عرقلة سيرخي غوميز للأرجنتيني جوثانان كالييري، وسط احتجاج لاعبي الفريق المضيف.

وانبرى إمباربا للتنفيذ، وسدد كرة قوية لمست أقدام لاعبي حائط السد وواصلت طريقها لتخترق شباك الحارس التشيكي توماس فاتشليك (35).

وباغت إسبانيول مضيفه بهدف التقدم مطلع الشوط الثاني عبر وو لي الذي اخترق المنطقة وأودع الكرة ببراعة في مرمى الحارس فاتشليك.

وعلى رغم تبديلات المدرب جولن لوبيتيغي، عجز إشبيلية عن فرض أسلوبه، إلى أن عادت له الأفضلية قبل عشرين دقيقة من النهاية، عندما انتزع النصيري خطأ من فيكتور سانشيز خارج المنطقة، كلّف لاعب إسبانيول انذاراً ثانياً وطرداً بالبطاقة الحمراء

وتبدل وضع إشبيلية بعد ذلك، لاسيما من خلال تحركات سوسو ومحاولاته، وإحداها في الدقيقة 76 أوقفها الحارس، قبل أن يسجل اللاعب بتسديدة بعيدة وقوية بالقدم اليسرى بعد مراوغة بارعة (80).

وأطلق إشبيلية نحو مرمى إسبانيول هجمات سريعة وتسديدات مباشرة بعد الهدف، كانت أبرزها لخيسوس نافاس التفافية بالقدم اليسرى من داخل المنطقة، أبعدها الحارس لوبيز ببراعة فائقة (83)، وتسديدة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة للنصيري مرت قرب القائم الأيسر (89).