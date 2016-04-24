سواريز يُحلّق عالياً

وبفضل السوبر هاتريك الثاني له يوم أمس أمام سبورتينغ خيخون (6-0 لبرشلونة)، سجل لويس سواريز ثمانية أهداف في آخر مباراتين للفريق الكاتالوني، كما أنهى أسوأ فترة له بلا تسجيل على ملعب كامب نو (342 دقيقة).

وبات سواريز ثالث لاعب يتجاوز 50 هدفاً لنادٍ إسباني في موسم واحد بجميع المسابقات، بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وأصبح أول لاعب يحرز 4 أهداف في مباراتين متتاليتين في تاريخ الدوري الإسباني.

وقطع سواريز أفضل سجل له مع ليفربول الإنكليزي في الدوري (موسم 2013-2014)، حين سجل (31 هدفاً)، كما أنه بات قريباً جداً من أفضل سجل له مع أياكس أمستردام الهولندي موسم (2009-2010) وهو 35 هدفاً.

وأصبح رصيد سواريز الإجمالي 53 هدفاً في 49 مباراة مع الفريق الكاتالوني هذا الموسم. كما أنها المرة الثالثة التي يسجل فيها الأوروغوياني سوبر هاتريك في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

ولعل الرقم الأخير الذي نورده هنا يدل على الفعالية الكبيرة التي يتمتع بها سواريز في الفترة الأخيرة حين نعلم أنه هز الشباك بـ 8 مناسبات من آخر 8 تسديدات له بين الخشبات الثلاث.