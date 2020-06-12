سواريز يعود لتشكيلة برشلونة بعد غياب طويل !

ومع عودة الحياة للدوري الإسباني الذي كان معلقاً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تجاوز المهاجم الدولي الأوروغوياني مخلفات العملية الجراحية الذي أجراها على ركبته اليمنى في مطلع العام الحالي وأجبرته على الغياب نحو 5 أشهر عن الملاعب ليكون جاهزاً لمباراة فريقه أمام مايوركا في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال المؤتمر الذي عقده اليوم الجمعة، تحدّث سيتين عن مشاركة سواريز في مباراة مايوركا غداً السبت قائلاً: "من المؤكد أنه قادر على اللعب منذ البداية، لكن من الصعب أن يكمل الـ90 دقيقة. إنه بحالة جيدة الآن ولكن من المنطقي أنه يحتاج لعدة مباريات لكي يخرج أفضل ما عنده خاصة وأنه كان بعيداً عن الملاعب لمدة 5 أشهر".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.