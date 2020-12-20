سلتا فيغو يواصل عروضه المميزة بقيادة مدربه الجديد

وحقق سلتا فيغو أربعة انتصارات متتالية منذ التعاقد مع الأرجنتيني البالغ 46 عاما الشهر الماضي خلفا لأوسكار غارسيا خونيينت، مسجلا في هذه المباريات 11 هدفا، ليحقق أفضل بداية هجومية بقيادة مدرب جديد في دوري الأضواء منذ 69 عاما، وتحديداً منذ أن سجل 15 هدفا في مبارياته الـ13 الأولى مع روبرتو رودريغيس-اوسوريس عام 1951 بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

ويدين سلتا بفوزه الخامس هذا الموسم الى برايس منديس الذي سجل الهدفين (19 و79)، ملحقا بألافيس هزيمته السادسة في المركز السادس عشر.

ورفع سلتا رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة خلف إشبيلية ونقطتين خلف العملاق برشلونة، بعد أن اكتفى الأخيران بالتعادل السبت مع بلد الوليد 1-1 وفالنسيا 2-2 تواليا.

وعلى غرار سلتا فيغو وبنفس سيناريو مباراة الأخير مع ألافيس، تغلب غرناطة على ضيفه ريال بيتيس بهدفين سجلهما روبرتو سولدادو (14 من ركلة جزاء و20)،

انحا فريقه انتصاره الثاني تواليا والسادس هذا الموسم، ليرفع رصيده الى 21 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الخامس، فيما تجمد رصيد ضيفه الأندلسي عند 16 في المركز الحادي عشر.

ويختتم غرناطة 2020 بمباراتين صعبتين تجمعاه بمضيفه ريال مدريد حامل اللقب الأربعاء، وضيفه فالنسيا بعدها بأسبوع.

وعاد خيتافي من ملعب قادش بفوزه الأول منذ المرحلة السادسة حين تغلب على برشلونة 1-صفر في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بفضل هدفين سجلهما خوان هرنانديس (33) والصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (4+90)، رافعا رصيده الى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، مقابل 18 نقطة لمضيفه الذي مني بهزيمته السادسة.