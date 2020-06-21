سلتا فيغو يكتسح ألافيس بسداسية نظيفة

وتناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من الكولومبي جايسون موريو (14)، إياغو اسباس (20 من ركلة جزاء)، البرازيلي رافينيا (40 و41)، نوليتو (78 من ركلة جزاء)، وساني مينا (86).

وهو الفوز الأول لصاحب الأرض منذ عودة منافسات لا ليغا إذ خسر أمام ضيف فياريال صفر-1، وتعادل سلبيا مع مضيفه بلد الوليد، في المقابل خسر ألافيس أمام صاحب الأرض إسبانيول صفر-2 وفاز على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها.

وابتعد سلتا فيغو الذي دخل المباراة مهددا بالهبوط إلى الدرجة الثانية عن منطقة الخطر ببلوغه النقطة الثلاثين وأصبح في المركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.







