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الدوري الإسباني

سلتا فيغو يعود لسكة الانتصارات

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عاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بعد تجاوزه ضيفه إسبانيول 3-1 يوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجّل للفائز كل من سانتي مينا وإياغو أسباس ودانيس سواريز (7 و47 و 82)، فيما تكفل مورون بالهدف الشرفي لإسبانيول 90+2.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 20 نقطة وعاد لسكة الانتصارات بعد تعرضه لخسارة وتعادل في آخر مباراتين فيما توقف رصيد إسبانيول عند 23 نقطة.

الدوري الإسباني سلتا فيغو إسبانيول
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