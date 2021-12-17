سلتا فيغو يعود لسكة الانتصارات

من قبل beIN SPORTS December 17, 2021 23:36 عاد سلتا فيغو إلى سكة الانتصارات بعد تجاوزه ضيفه إسبانيول 3-1 يوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.