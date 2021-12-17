سلتا فيغو يعود لسكة الانتصارات

وسجّل للفائز كل من سانتي مينا وإياغو أسباس ودانيس سواريز (7 و47 و 82)، فيما تكفل مورون بالهدف الشرفي لإسبانيول 90+2.
ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 20 نقطة وعاد لسكة الانتصارات بعد تعرضه لخسارة وتعادل في آخر مباراتين فيما توقف رصيد إسبانيول عند 23 نقطة.
وسجّل للفائز كل من سانتي مينا وإياغو أسباس ودانيس سواريز (7 و47 و 82)، فيما تكفل مورون بالهدف الشرفي لإسبانيول 90+2.
ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 20 نقطة وعاد لسكة الانتصارات بعد تعرضه لخسارة وتعادل في آخر مباراتين فيما توقف رصيد إسبانيول عند 23 نقطة.
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