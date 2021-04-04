سلتا فيغو يعود بالفوز من أرض ألافيس وبيتيس يتعثر

وجاءت البداية لمصلحة الضيوف تماماً حيث أحرزوا ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من مانويل نوليتو في الدقيقة الثامنة وأياغو إسباس في الدقيقة الخامسة عشرة ثم سانتي مينا في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 87 أحرز المدافع الفرنسي فلورين لوجون هدف ألافيس الوحيد.

ورفع سيلتا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن بعد أن حقق فوزه التاسع مقابل 10 تعادلات وعشر هزائم، بينما استمر ألافيس في المركز الأخير برصيد 23 نقطة فقط، عقب تلقيه للخسارة السادسة عشرة هذا الموسم.

ريال بيتيس يتعثر

وفرط ريال بيتيس بفرصة تعزيز حظوظه في المشاركة القارية الموسم المقبل بعد تعثره أمام مضيفه إلتشي 1-1.



وبدا النادي الأندلسي في طريقه لتحقيق فوزه السادس في المراحل السبع الأخيرة والخامس عشر هذا الموسم بعدما تقدم منذ الدقيقة 14 عبر ركلة جزاء نفذها بورخا إيغليسياس الذي رفع رصيده إلى ستة أهداف في آخر سبع مشاركات، أي أكثر بهدفين من المباريات الـ58 التي سبقت هذه السلسلة بحسب "أوبتا" للاحصاءات.



لكن إلتشي تجنب الهزيمة الرابعة عشرة هذا الموسم وحصل على نقطة ثمينة لصراع البقاء في الدرجة الأولى، بإدراكه التعادل في الدقيقة 36 عبر بيري ميا.



ورفع بيتيس رصيده إلى 46 نقطة وصعد إلى المركز الخامس بالتساوي مع فياريال.