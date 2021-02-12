سلتا فيغو يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي

من قبل beIN SPORTS February 12, 2021 23:26 حقق سلتا فيغو فوزاً كبيراً على ضيفه إلتشي 3-1 اليوم الجمعة في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.