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دوري أبطال أفريقيا
الدوري الإسباني

سلتا فيغو يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي

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حقق سلتا فيغو فوزاً كبيراً على ضيفه إلتشي 3-1 اليوم الجمعة في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

REUTERS

وسجل كل من سانتي مينا (45 و69) وبرايس مينديز (45 +2) أهداف سلتا فيغو فيما دوّن الأرجنتيني إميليانو ريغوني هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 51. 

ويحتل سلتا فيغو المركز التاسع مؤقتاً بـ29 نقطة فيما يأتي إلتشي في المركز قبل الأخير مؤقتاً بـ18 نقطة. 
 

الدوري الإسباني سلتا فيغو إلتشي
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