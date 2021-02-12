سلتا فيغو يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي

وسجل كل من سانتي مينا (45 و69) وبرايس مينديز (45 +2) أهداف سلتا فيغو فيما دوّن الأرجنتيني إميليانو ريغوني هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 51.
ويحتل سلتا فيغو المركز التاسع مؤقتاً بـ29 نقطة فيما يأتي إلتشي في المركز قبل الأخير مؤقتاً بـ18 نقطة.
وسجل كل من سانتي مينا (45 و69) وبرايس مينديز (45 +2) أهداف سلتا فيغو فيما دوّن الأرجنتيني إميليانو ريغوني هدف إلتشي الوحيد في الدقيقة 51.
ويحتل سلتا فيغو المركز التاسع مؤقتاً بـ29 نقطة فيما يأتي إلتشي في المركز قبل الأخير مؤقتاً بـ18 نقطة.
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