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الدوري الإسباني

سرقة ساعة ليفاندوفسكي خلال توقيعه للمعجبين!

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سُرقت ساعة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفكسي، الوافد الجديد إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني، خلال توقفه أمام مركز "جوان غامبر" للتمارين للتوقيع للمعجبين إلا أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على السارق.

AFP

وتعرض "ليفا" للسرقة بعد ظهر الخميس عندما وصل ابن الـ 33 عاماً المنتقل في تموز/يوليو من بايرن ميونيخ الألماني، على متن سيارته إلى مركز "جوان غامبر" للتمارين وتوقف لتحية والتوقيع للجماهير (أوتوغرافات)، كما أوضحت شرطة كاتالونيا.

حينها، تقدم شاب من السيارة وقام بنزع الساعة من معصم المهاجم الدولي. 

وبعدما تلقت بلاغاً بشأن السرقة، نجحت الشرطة في إلقاء القبض بعد أقل من ساعة على السارق البالغ 19 عاماً والذي كان ما زال يحتفظ بالساعة ويختبئ في أحد الأحراش بالقرب من الملعب.

وأوضحت الشرطة أنه تم القبض على السارق ووُجهت إليه تهمة "السرقة مع العنف"، لأنه حتى لو لم يتعرض اللاعب لسوء المعاملة، فإن حقيقة إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة كامب نو
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