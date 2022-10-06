سامباولي يخلف لوبيتيغي في تدريب إشبيلية من قبل beIN SPORTS October 6, 2022 15:40 أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلفًا لجولن لوبيتيغي المقال أمس. AFP وهي المرة الثانية التي يتولّى فيها الأرجنتيني المقاليد الفنية للفريق الأندلسي بعد موسم 2016-2017. الدوري الإسباني إشبيلية خورخي سامباولي جولن لوبيتيغي السابق برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة كر اقرأ التالي - آخر الأحداث October 6, 2022 15:40 سامباولي يخلف لوبيتيغي في تدريب إشبيلية October 5, 2022 13:47 برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة كريستينسن وكيسييه October 4, 2022 12:45 الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 7 October 4, 2022 11:08 ريال مدريد يستعيد بريقه الاقتصادي تدريجياً October 4, 2022 10:54 إلتشي يتخلى عن مدربه فرانسيسكو رودريغيز October 3, 2022 23:25 رايو فايكانو يخطف الفوز من إلتشي October 2, 2022 23:40 أنشيلوتي: "خضنا مباراة صعبة وكنا نستحق الفوز" October 2, 2022 22:55 أوساسونا يفرض التعادل على ريال مدريد October 2, 2022 18:37 ريال بيتيس يسقط أمام مستضيفه سيلتا فيغو October 2, 2022 11:01 دقيقة صمت في الليغا حداداً على ضحايا إندونيسيا