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الدوري الإسباني

سامباولي يخلف لوبيتيغي في تدريب إشبيلية

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلفًا لجولن لوبيتيغي المقال أمس.

AFP

وهي المرة الثانية التي يتولّى فيها الأرجنتيني المقاليد الفنية للفريق الأندلسي بعد موسم 2016-2017.

الدوري الإسباني إشبيلية خورخي سامباولي جولن لوبيتيغي
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