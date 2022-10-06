سامباولي يخلف لوبيتيغي في تدريب إشبيلية

من قبل beIN SPORTS October 6, 2022 15:40 أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي خلفًا لجولن لوبيتيغي المقال أمس.