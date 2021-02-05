زيدان يطالب بإظهار الاحترام



وقال "زيزو" في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع هويسكا في الدوري الإسباني "سنقاتل، وأنا أولاً، كمدرب. لطالما قلت إنني محظوظ لوجودي هنا ولن أستسلم".



وأضاف الفرنسي الذي تعافى مؤخراً من فيروس كورونا أن "الكل يتحدث كثيراً، صحيح أن الوضع ليس سهلاً، لم نفز بمباريات كافية، لكننا نريد حقاً تغيير هذا الوضع، وهذا ما سنحاول القيام به".



ويحتل ريال حالياً المركز الثالث في الليغا بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبفارق الأهداف عن برشلونة الثاني.



وتابع المدرب الفرنسي الفائز بكأس العالم 1998 أنه "بمجرد أن نخسر أو نتعادل، (يقولون) يجب أن أغادر. أنا لست سعيداً، بل مستاء جداً، لأنني أعتقد أنني لا أستحق معاملة مماثلة"، مذكراً أن "العام الماضي كنا نحن من ربحنا لقب الدوري الإسباني".



وأردف زيدان أنه "يجب تركنا نعمل" والأفضل: "أن ننتظر حتى الموسم المقبل لنقرر ما إذا كنا سنفعل خلاف ذلك، أو تغيير أشياء معينة. في غضون ذلك، لدينا الحق في مواصلة المواجهة".



وأضاف: "لقد كنت محجوراً لأسبوعين، وكنت أدور مثل أسد في قفص. كنت في عجلة للخروج حتى أتمكن من القول إننا سنقاتل حتى النهاية".