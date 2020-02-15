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زيدان يشيد بإمكانيات هازار العائد أمام سلتا فيغو

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أشاد الفرنسي زين الدين زيدان بنجم ريال مدريد العائد من الإصابة إدين هازار متحدثاً عن الإضافة التي ينتظرها من اللاعب البلجيكي.

AFP

وسيكون ريال مدريد قادراً على الانفراد بالصدارة، بحال تخطيه سلتا فيغو الأحد، وهي المواجهة التي ستشهد عودة هازار.

وأكد زيدان أنّه حان الوقت لعودة البلجيكي إدين هازار إلى صفوف الفريق بعدما أبعدته إصابات متلاحقة عن الملكي لعدة أشهر.
 
وقال زيدان: "نعرف ما يكسبه الفريق مع إدين، يكسب لاعباً كبيراً جداً، حان الوقت لعودته إلى الفريق، يتمرّن معنا ويشعر بحالة جيدة، لم يلعب منذ ثلاثة أشهر ولكنه جاهز بدنياُ للعب معنا، سيكون معنا غداُ وجاهز لمعاودة اللعب".

وكان هازار انتقل في الصيف إلى ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنكليزي، إلا أنّه لم يقدم المستويات التي قدمها مع البلوز مكتفياً بهدف يتيم واربع تمريرات حاسمة في 13 مباراة في جميع المسابقات قبل الإصابة.

إدين هازار ريال مدريد زيدان
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