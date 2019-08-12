زيدان يشرك بايل ولا يعلق على انتقال نيمار المحتمل إلى ريال مدريد

ودخل الويلزي في الشوط الثاني من المباراة ضد روما التي انتهت بفوز فريق العاصمة الإيطالية بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وهذا الصيف لم يلعب الويلزي سوى في مباراتين وديتين مع الفريق الملكي أمام أرسنال وأتلتيكو مدريد. وكان زيدان قد أوضح سابقاً أن الجناح البالغ من العمر 30 عاماً لم يعد جزءا من خططه لأن المدرب الفرنسي يريد ضخ دماء شابة في الفريق الذي واجه صعوبة في الموسم الماضي.

لكن بعد المباراة، تطرق زيدان إلى وضع بايل وخاميس رودريغيز: "بايل وخاميس لاعبان في ريال مدريد، يمكن أن يحدث أي شيء حتى 31 أغسطس، لكننا الآن نعتمد على جميع اللاعبين".

ولم يعلق "زيزو" حول الشائعات التي ربطت نيمار بفريقه الملكي مكتفياً بالقول: "نحن هنا مع الفريق الذي لدينا، ونحن نفكر فيه فقط".