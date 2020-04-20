زيدان يستعدّ لإزالة الشوائب الثقيلة من جسد الملكي

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد للاستغناء عن عدد من نجومه لينعش ميزانيته وليتحضّر لاصطياد حاجياته في الميركاتو الصيفي المقبل.

واستناداً لتقارير صحيفة "آس"، فإن المدرب زين الدين زيدان قرّر وضع عدد مهم من اللاعبين على قائمة الراحلين لإزالة بعض الحِمل الثقيل عن كاهل إدارة النادي ومن بينهم، لوكاس فاسكيز وناتشو وألفارو أودريوثولا، إضافة إلى عدم وجود رغبة في الإبقاء على الحارس ألفونس أريولا المُعار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما ستطال الغربلة المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز الذي لا يحظى بالثقة الكاملة لـ"زيزو"، حيث لم يخض سوى ٤ مباريات فقط كانت إحداها في الكلاسيكو ضد برشلونة والتي نجح من خلالها في هز الشباك.

غير أنّ كل الأسماء التي سلف ذكرها لا تمثل الثقل الأكبر لإدارة فلورنتينو بيريث، فالرهان الحقيقي هو التخلص من التركة المرهقة التي يمثلها على وجه الخصوص النجم الويلزي غاريث بايل اللاعب الأعلى أجراً والذي يكلّف "الملكي" ما قيمته ١٥ مليون يورو سنوياً، وهو ما دفع ريال مراراً وتكراراً للتخلص من هذا الالتزام المرهق عبر محاولة تصديره لأندية ثرية على غرار تلك الموجودة في الصين ولكن الأمر لم يفلح.

كما أنّ إبداء بعض أندية الـ"بريميرليغ" الغنية وعلى أعلى هرمها مانشستر يونايتد، رغبتها في خدمات نجم توتنهام السابق قد يفتح باب الأمل مجدداً أمام ريال مدريد للظفر بصفقة مالية مهمة.

بدوره، الكولومبي خاميس رودريغيز ليس أفضل حالاً من بايل، فهو الآخر على رأس المطلوبين للمغادرة بحسب الصحيفة عطفاً على علاقته غير المتناغمة مع المدرب الفرنسي.

ويبدو أن زيدان قد استثمر فترة توقف النشاط قصرياً بسبب وباء كورونا ليعدّ العدة للمستقبل بعد تمحيص النظر في نواقص فريقه التي لاحت بوضوح هذا الموسم، أملاً في تعديل الأوتار عند استقدام العصافير النادرة من بوابة الميركاتو الصيفي.