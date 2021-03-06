زيدان يتحدث عن وضعية كريم بنزيمة قبل دربي مدريد

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الأخيرة للنادي الملكي بسبب اصابة في الفخذ، إلا أنّ مدربه أكد أنّه سيكون حاضراً للمواجهة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" لكن من دون أن يحدد ما إذا كان سيشارك أساسياً.

وقال خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء: "نحن سعداء جداً لرؤيته معنا مجدداً، سيكون معنا وسنرى كيف ستسير الأمور غداً".

وتدرّب بنزيمة يومي الخميس والجمعة ليكون جاهزاً للمباراة التي قد تكون مصيرية في إبقاء ريال مدريد على آماله بالاحتفاظ باللقب.

وسجل الفرنسي 12 هدفاً في الليغا هذا الموسم ويحتل فريقه المركز الثالث في الترتيب متساوياً بالرصيد ذاته مع غريمه الأزلي برشلونة الثاني (53 نقطة) ويتخلفان بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو الذي يملك أيضاً مباراة مؤجلة.

وأكد زيدان على "أننا لن نقوم بأي مخاطرة، إذا كانت هناك شكوك (حيال جاهزيته)، فأنا لا أحب ذلك، لأنّ من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الاضرار وعلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ان يكونوا جاهزين بنسبة مئة في المئة".

وفشل ريال مدريد في هز الشباك أكثر من مرة واحدة في مبارياته الثلاث الاخيرة بغياب بنزيمة، آخرها التعادل 1-1 مع ريال سوسييداد الاثنين في المرحلة السابقة.



وتابع "زيزو" الجزائري الاصل على غرار مواطنه بنزيمة" نحن نعرف جيداً من هو كريم، الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف، كريم نقطة محورية اساسية في نظامنا، لا سيما عندما تكون الكرة في حوزتنا".

وأكد الدولي الفرنسي السابق على أنّه "مهما يحصل غداً، سنبقى في المنافسة على اللقب".

ويستمر غياب القائد سيرخيو راموس بسبب اصابة في الركبة فيما يغيب المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياس بسبب إصابة في الحوض.

كما لا يزال البلجيكي إدين هازار في مرحلة التعافي بعد إصابة في فخذه وعلّق زيدان: "لم تكن هناك انتكاسة ولكن نريد إدين جاهزاً بنسبة مئة في المئة عندما يعود".