زيدان يؤكد مواصلة غياب هازار عن ريال مدريد

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي.

وتعرض هازار الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار إلى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل ان يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع كانون الأول/ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين. ويحل ريال ضيفاً على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكاتالوني ضيفا أيضاً على إسبانيول.



