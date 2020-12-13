زيدان يؤكد استفادة ريال مدريد من الانتقادات

وقبل أقل من أسبوعين كان ريال يعاني من خسارتين متتاليتين أمام ألافيس وشاختار دونيتسك وكان على موعد مع مباريات صعبة أمام أشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو وبدا أن مستقبل زيدان على المحك.

لكن ريال فاز بالمباريات الثلاث واقترب من العودة إلى المستوى الذي أظهره قرب نهاية الموسم الماضي وقاده لحصد لقب الدوري.

ويحتل ريال الن المركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي بعد الفوز بهدفي كاسيميرو ويان أوبلاك حارس أتلتيكو بطريق الخطأ في مرماه "لقد تألمنا من بعض الأشياء التي قيلت لكن هذا جعلنا أقوى.

وأضاف المدرب الفرنسي "الانتقادات جزء من كرة القدم ويجب تعلم كيفية التعامل معها. لكن أهم شيء أننا نؤمن بما نفعله. واليوم أثبت ريال مدريد أنه يعرف كيف يلعب ويؤدي".

سعادة غامرة

وكان زيدان في حالة سعادة غامرة وأشاد بالكثير من لاعبيه وخص بالحديث ثنائي الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وقال إنهما يقدمان نفس المستوى الذي كان عليه النادي عندما فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

لكن زيدان أكد على أن ريال لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل من أجل اللعب بثبات في المستوى.

وقال لاعب وسط ريال السابق "أنا سعيد بكل شيء فعلناه في المباراة، لقد ضغطنا على المنافس بطول الملعب ولم نترك أتلتيكو يدخل أجواء المباراة. هذا أسبوع رائع وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم يثقون في أنفسهم".

وأضاف "لقد بنينا على ما فعلناه في خر مباراتين ونافسنا بشكل رائع أغلب فترات المباراة. لكن لا يوجد ما يستحق الاحتفال لأننا لم نفز بعد بأي شيء".