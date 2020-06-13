زيدان لا يحب اللعب دون جمهور ويروي تجربته مع الطهي



وفي أول مؤتمر صحافي افتراضي له بعد انتهاء فترة العزل، عشية مباراة فريقه أمام إيبار، قال زيدان "لا أحب اللعب دون جماهير، لكن حسناً، نظراً للوضع سنتأقلم، وغياب الجمهور لن يسرق فرحتنا وفرصة عودتنا لخوض المباريات، سنفتقد للجماهير، لكن الجميع سعداء للعودة".



ويخوض ريال مباراته الأولى على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الواقع في مدينته الرياضية في فالديبيباس والبالغة سعته 6 آلاف متفرج، وذلك بسبب الأعمال الجارية في ملعبه "سانتياغو برنابيو".



تابع نجم ريال السابق: "دي ستيفانو ملعبنا أيضاً، نحن معتادون على اللعب في برنابيو، لكننا سنتأقلم، المسافات هي ذاتها، ثم أننا تدربنا هناك، سنلعب هنا ونحن سعداء كثيراً".

من المقرر أن تنتهي منافسات الليغا في 19 تموز/يوليو ما يعني أن على كل فريق أن يخوض مباراة بمعدل كل ثلاثة أيام.

وردا على سؤال عما إذا كان الأمر أشبه بانطلاق كأس العالم، قال اللاعب الذي توج بهذا اللقب عام 1998 مع منتخب الديوك "أحب هذه المقارنة، أؤيدها. لاعبو فريقي يعرفون أجواء اللعب في الأدوار النهائية لكأس العالم أو كأس أوروبا".

وتابع: "الأمر الأهم هو الاستعداد وأعتقد أننا استعدينا بطريقة جيدة جداً. نخوض مباراتنا الأولى غداً وسنقدم كل ما لدينا. أنا إيجابي لما قمنا به مع اللاعبين وعلينا أن نظهر ذلك على أرض الملعب الآن".

وأعلن "زيزو" أنه استعاد نجميه البلجيكي إدين هازار وماركو أسنسيو العائدين من الإصابة.



أضاف بطل العالم السابق: "لا توجد أعذار، سنستعد جيداً للمباريات المتبقية، لدينا أكثر من شهر من المسابقات وسنقدم كلّ شيء لإحراز لقب الليغا".



ويحتل ريال المركز الثاني راهناً بفارق نقطتين عن برشلونة حامل لقب الدوري في آخر موسمين.



وبحسب المدرب الفرنسي، فإنّ ريال "جاهز" للعودة "كان لدينا أقل من شهر لاستعادة لياقتنا، وأعتقد أن هذا كاف، سنتعرض لإرهاق إضافي لإنهاء المباريات وهذا مؤكد".

واستهل زيدان كلمته بإلقاء التحية على الذين أصيبوا بالفيروس والممرضين، قبل أن يتحدث عن عزله "كان معقداً، على غرار كثيرين".

تابع: "كثير من كرة القدم ثم العائلة، بقينا في المنزل مثل الجميع، حاولت الطهي لكنها كانت كارثة، لذا ركزت على كرة القدم".

