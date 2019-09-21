زيدان صَلب ولن يتراجع!

وتوجه المدرب الفرنسي بسخرية نحو المراسلين الحاضرين مؤتمره الصحافي عشية اللقاء ضد مضيفه المتصدر إشبيلية في المرحلة الخامسة من الليغا "لو اقتنعت بما تكتبون، لكنت مُقالا من منصبي الآن".

وتابع بشأن التقارير عن تزعزع وضعه في النادي الملكي بعد الخسارة القاسية بثلاثية نظيفة في باريس أمام سان جيرمان "كل ذلك لا يهمني".

وتابع "ما يهمني هو ما سأقوم به مع لاعبيّ. أنا أشعر بأني صلب وتعلمت ألا أتراجع أبدا. سأواصل العمل كما قمت بذلك دائما".

وكانت الخسارة أمام سان جيرمان الأسوأ قاريا لزيدان كمدرب لريال، علما بأنه حقق انجازا مع الفريق بقيادته إلى ثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة القارية بين 2016 و2018. وكان وقع الخسارة الأربعاء مضاعفا لكونها أتت في انطلاق الموسم الأوروبي للفريق الذي أنفق نحو 300 مليون يورو على التعاقدات الجديدة في الصيف الحالي، ضمن خطة لإعادة البناء يقودها زيدان بعد موسم مخيب محليا وقاريا في 2018-2019.

وعاد النجم الفرنسي السابق إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين قصيرتين ومخيبتين مع المدربين جولن لوبيتيغي، المدرب الحالي لإشبيلية، والأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأكد زيدان أنه ليس قلقا على منصبه، لاسيما في ظل بدء الهمس في التقارير الصحافية باحتمال لجوء ريال مدريد إلى مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، غير المرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنكليزي في كانون الأول/ديسمبر 2018، بحال إقالة الفرنسي.

وشدد زيدان على أن القلق لا يساوره "على الإطلاق، القلق ليس المشكلة (...) لقد قمنا بتحليل ماذا حدث (ضد سان جيرمان)، والآن المباراة المقبلة هي التي تهم، وهي التي يتوجب علينا الفوز بها".

وتابع "علينا أن نحاول الفوز على إشبيلية في مباراة على ملعب صعب".

وعانى ريال، كما سان جيرمان، من غيابات عدة في صفوفه في المباراة الأوروبية، وهو سيفتقد أيضا لعدد من لاعبيه الأحد بسبب الإصابة. ويحتل ريال حاليا المركز الثالث في الترتيب (ثماني نقاط من فوزين وتعادلين)، بفارق نقطتين فقط خلف إشبيلية (10 نقاط)، وبينهما القطب الثاني للعاصمة مدريد، أتلتيكو، الذي يستضيف سلتا فيغو السبت.

ورأى زيدان أن الخسارة على ملعب بارك دي برانس الأربعاء "كانت خسارة (واحدة)، تلقينا ثلاثة أهداف وقلنا +هذا أمر جلل+. نعم، هو كذلك بالنسبة لمن هم خارج أرضية الملعب (في إشارة الى المشجعين)، والذين لم تسرّهم هذه الخسارة"، متابعا "لكن اليوم لدينا الفرصة لتغيير ذلك عبر تقديم مباراة كبيرة غدا. وأنا على قناعة بأننا سنقدم مباراة كبيرة غدا".