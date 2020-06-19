زيدان: بنزيمة "الرائع أسكت المنتقدين"

وروّض بنزيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن مسجلاً الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الأخيرة (3-صفر).

وقال زيدان "اداؤه كان رائعاً، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة".

وتابع "نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن آه، أن يرفع الكرة ويعلّقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس الكرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية".

وافتتح بنزيمة التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من اصابة ماركو أنسسيو بعد لحظات من دخوله ومن أول لمسة للكرة إثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.

وأضاف زيدان قائلاً: "من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد لأجله".

وأردف قائلاً "غالباً ما نرى كريم كأنه الرقم 9 في مدريد وعليه تسجيل الأهداف. لكنه لا يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل، أنا سعيد لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلاً".

وقال بنزيمة "نعرف أن هذه المباريات بمثابة النهائي، لذا كان هاماً جداً لنا وبالنسبة لي شخصياً أيضاً".

وتابع "كان هدفاً جميلاً، يمكنني القول أنه جميل. أقوم بهذا الأمر أحياناً في التمارين، واليوم قمت بذلك في المباراة".





