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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

ريدوندو: "راموس يجب أن يعتزل في مدريد"

يعتقد اللاعب الأرجنتيني السابق للفريق الملكي فرناندو ريدوندو أن صمام أمان دفاع فريق العاصمة الإسبانية سيرجيو راموس يجب أن يبقى في ريال مدريد حتى نهاية مشواره الكروي.

Reuters


يرى فرناندو ريدوندو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الميرينغي والمعتزل عام 2004، أن قائد مدريد الحالي سيرجيو راموس لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه لناديه ريال مدريد خصوصاً وللكرة الإسبانية عموماً على الرغم من بلوغه سن الـ34.

وينتهي عقد راموس العام المقبل بيد أن مستقبله الكروي غير واضح في ظل تأخر الإعلان عن اتفاق مع ريال بشأن تمديد التعاقد أو تحديد وجهة جديدة للمدافع الصلب.

لكن ريدوندو يرغب في استمرار راموس مع الميرينغي حتى نهاية مشواره الاحترافي.

وقال الأرجنتيني عن راموس في مقابلة مع صحيفة "آس": "سيرجيو لا يزال لديه الكثير كرويا ليقدمه".

وأضاف ريدوندو: "يملك سيرجيو إمكانيات بدنية هائلة فضلاً عن عقليته الاحترافية. هو الذي سيقرر متى سينهي مشواره الكروي".

وتابع: "منطقيا، يجب أن يكون في مدريد ويجب أن يظل مرتبطاً بالنادي لكل ما يمثله هناك".

يذكر أن راموس توّج مع ريال مدريد بعديد الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات (2014-2016-2017-2018).

سيرجيو راموس فرناندو ريدوندو
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