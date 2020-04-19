ريدوندو: "راموس يجب أن يعتزل في مدريد"



يرى فرناندو ريدوندو، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الميرينغي والمعتزل عام 2004، أن قائد مدريد الحالي سيرجيو راموس لا يزال في جعبته الكثير ليقدمه لناديه ريال مدريد خصوصاً وللكرة الإسبانية عموماً على الرغم من بلوغه سن الـ34.

وينتهي عقد راموس العام المقبل بيد أن مستقبله الكروي غير واضح في ظل تأخر الإعلان عن اتفاق مع ريال بشأن تمديد التعاقد أو تحديد وجهة جديدة للمدافع الصلب.

لكن ريدوندو يرغب في استمرار راموس مع الميرينغي حتى نهاية مشواره الاحترافي.

وقال الأرجنتيني عن راموس في مقابلة مع صحيفة "آس": "سيرجيو لا يزال لديه الكثير كرويا ليقدمه".

وأضاف ريدوندو: "يملك سيرجيو إمكانيات بدنية هائلة فضلاً عن عقليته الاحترافية. هو الذي سيقرر متى سينهي مشواره الكروي".

وتابع: "منطقيا، يجب أن يكون في مدريد ويجب أن يظل مرتبطاً بالنادي لكل ما يمثله هناك".

يذكر أن راموس توّج مع ريال مدريد بعديد الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات (2014-2016-2017-2018).