ريال مدريد يواجه برشلونة في الكلاسيكو بدون كورتوا

وكان كورتوا قد غاب اليوم السبت عن مران الميرنغي الأخير قبل المواجهة المنتظرة التي ستقام الأحد في سانتياغو برنابيو.
وسيقوم بحراسة مرمى الفريق الملكي الأوكراني البديل أندري لونين الذي لعب المباريات الـ4 الأخيرات لريال في جميع المسابقات.
وكان كورتوا قد غاب اليوم السبت عن مران الميرنغي الأخير قبل المواجهة المنتظرة التي ستقام الأحد في سانتياغو برنابيو.
وسيقوم بحراسة مرمى الفريق الملكي الأوكراني البديل أندري لونين الذي لعب المباريات الـ4 الأخيرات لريال في جميع المسابقات.
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