ريال مدريد يواجه برشلونة في الكلاسيكو بدون كورتوا

من قبل beIN SPORTS October 15, 2022 12:03 أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن المواجهة الكبرى ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم غدٍ الأحد.