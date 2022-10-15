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الدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه برشلونة في الكلاسيكو بدون كورتوا

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أكد الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن المواجهة الكبرى ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم غدٍ الأحد.

AFP

وكان كورتوا قد غاب اليوم السبت عن مران الميرنغي الأخير قبل المواجهة المنتظرة التي ستقام الأحد في سانتياغو برنابيو.

وسيقوم بحراسة مرمى الفريق الملكي الأوكراني البديل أندري لونين الذي لعب المباريات الـ4 الأخيرات لريال في جميع المسابقات.

تيبو كورتوا الدوري الإسباني - La Liga الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة
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