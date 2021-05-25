ريال مدريد يمدد عقد لاعبه لوكا مودريتش

وانضم مودريتش البالغ من العمر 35 عاماً إلى العملاق الإسباني قادماً من توتنهام الإنكليزي، وتوج مع الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني موسمي 2016-2017 و2019-2020، كما أحرز مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات أعوام 2014 – 2016 – 2017 – 2018 وكأس العالم للأندية ثلاث مرات أعوام 2016- 2017 – 2018.

وأفاد ريال في بيان "وقّع لوكا مودريتش تمديد العقد في سيوداد ريال مدريد (مجمّع التدريب) برفقة الرئيس فلورنتينو بيريس. بات لاعب الوسط الكرواتي مرتبطاً بنادينا حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وردّ مودريتش التحيّة لناديه، فكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "سعيد وفخور بأن أرتدي مجدداً قميص أفضل نادٍ في العالم".

وكان مودريتش التحق بريال في عام 2012 قادماً من توتنهام هوتسبر الانكليزي، وسيخوض في الموسم المقبل عامه العاشر توالياً في العاصمة مدريد، حيث فرض نفسه كأحد أبرز البيادق في وسط الملعب إلى جانب البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

وأنهى مودريتش الموسم المنصرم مع 6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 48 مباراة رسمية.

ويبقى أمام الرئيس بيريس مهمة اقناع القائد سيرخيو راموس بتمديد عقده والبقاء في صفوف النادي، علماً أن عقد المدافع الاسباني الدولي الذي لم يتم استدعاؤه للمنتخب للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

كما على بيريس إيجاد الحلّ الانسب لهوية المدرب في الموسم المقبل بعدما كان أثار الحالي الفرنسي زين الدين زيدان الشكوك حول مستقبله بعد موسم حلّ فيه ريال في مركز الوصافة في الدوري خلف الجار أتلتيكو وأنهى الموسم من دون أي لقب