ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة فاسكيز

وذكر ريال مدريد في بيان اليوم الأحد: "أصيب لاعبنا لوكاس فاسكيز بالتواء في الأربطة المتعامدة لركبته اليسرى".

ولم يكشف ريال مدريد عن المدة التي يحتاجها فاسكيز للتعافي بينما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أنّ موسم النجم الإسباني قد انتهى فعلياً.

وخرج فاسكيز مصاباً خلال الشوط الأول من المباراة التي كسبها ريال مدريد أمام برشلونة 2-1 أمس السبت بعد تدخل من سيرجيو بوسكيتس.

ويشكل غياب فاسكيز ضربة موجعة للفريق الملكي نظراً لقدرته على اللعب في أكثر من مركز ونجاحه في شغل الفراغ الذي كان موجوداً في مركز الظهير الأيمن إثر إصابة كارفاخال.