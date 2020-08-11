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الدوري الإسباني

ريال مدريد يقرر عدم تفعيل بند التعاقد نهائياً مع أريولا

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قرر ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عدم تفعيل بند تعاقده بشكل نهائي مع الحارس الفرنسي ألفونس أريولا الذي دافع عن ألوانه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة من باريس سان جرمان.

AFP

ووصل الحارس الدولي الفرنسي البالغ 27 عاماً إلى النادي الملكي في أيلول/سبتمبر على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك ضمن صفقة التخلي عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصالح سان جرمان.

وقال ريال في بيان: "يعلن ريال مدريد وصول فترة إعارة اللاعب ألفونس أريولا إلى نهايتها"، موجهاً "الشكر لأريولا على تفانيه، احترافيته وسلوكه المثالي خلال هذا الموسم، ويتمنى له حظاً سعيداً في خطوته المقبلة".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، قد يستدعي ريال الحارس الشاب الأوكراني أندري لونين، المعار الى بلد الوليد خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، لكي يكون بديلاً للحارس الأساسي الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

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