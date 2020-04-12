ريال مدريد يفكر في استئناف التدريبات

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" اليوم الأحد فإن الإطار الطبي لريال مدريد بقيادة الدكتور نيكو ميهيتش يعمل على وضع خطة استراتيجية للفريق تحسباً للعودة إلى التدريبات.

يذكر أن ريال سوسييداد سيتيح للاعبيه معاودة التمارين في مقر التدريب التابع له بدءاً من الثلاثاء.

ونقلت ذات الصحيفة عن النادي الباسكي قوله في بيان "ما إن اتخذت الحكومة قرار السماح للعاملين غير الأساسيين بالعودة إلى وظائفهم، بات متاحاً أمام لاعبي الفريق الأول مواصلة تمارينهم الفردية في ثوبييتا (مقر التدريب في شمال إسبانيا) بدءاً من الثلاثاء المقبل".

وشدًد النادي على أن معاودة التمارين هذه "لن تكون جماعية على الإطلاق (...) سيبقى التدريب إلزامياً كما كان عليه حتى الآن"، في إشارة إلى ما قام به النادي ومعظم أندية كرة القدم حول العالم، بالطلب من اللاعبين مواصلة التمارين في منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في ظل فترة التوقف الراهنة للمنافسات، والتي باتت مدتها تناهز شهراً كاملاً.