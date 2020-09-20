ريال مدريد يفشل في العودة بنقاط الفوز من ملعب "أنويتا" من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 22:53 تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب، دون أهداف اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. Reuters وحاول ريال مدريد اقتناص نقاط المباراة من ملعب أنويتا إلا أنه وجد أمامه فريقاً منظماً وصعب المراس. ريال مدريد ريال سوسييداد السابق غرناطة يحقق بداية موسم جيدة اقرأ التالي آخر الأحداث September 20, 2020 22:53 سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط September 20, 2020 20:47 غرناطة يحقق بداية موسم جيدة September 20, 2020 14:19 كتيبة زيدان تتحضر للمعترك الأول September 19, 2020 22:55 فياريال ينجو من فخ إيبار وأسباس يوقف فالنسيا September 19, 2020 21:35 بارتوميو "المتفاجئ" يمتدح ميسي وينفي رحيل سواريز September 19, 2020 19:37 الليغا تعود لإقامة المواجهات يومي الجمعة والإثنين September 18, 2020 13:11 بعد 20 عاما...مازالت مسيرة ميسي مع برشلونة متواصلة September 18, 2020 12:54 برشلونة يعلّق على حملة سحب الثقة من رئيسه بارتوميو September 17, 2020 22:39 سيتيين يقاضي برشلونة September 17, 2020 14:40 حملة سحب الثقة من بارتوميو تقترب من تحقيق أهدافها