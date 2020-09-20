العربية
English
الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإسباني

ريال مدريد يفشل في العودة بنقاط الفوز من ملعب "أنويتا"

من قبل

تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب، دون أهداف اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Reuters

وحاول ريال مدريد اقتناص نقاط المباراة من ملعب أنويتا إلا أنه وجد أمامه فريقاً منظماً وصعب المراس. 


 

ريال مدريد ريال سوسييداد
السابق غرناطة يحقق بداية موسم جيدة
اقرأ
غرناطة يحقق بداية موسم جيدة
التالي

آخر الأحداث