ريال مدريد يفشل في العودة بنقاط الفوز من ملعب "أنويتا"

من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 22:53 تعادل ريال سوسييداد مع ضيفه ريال مدريد، حامل اللقب، دون أهداف اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.