ريال مدريد يفتقد مارسيلو بسبب الإصابة

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أنّ مارسيلو تعرّض: "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

إلا أن صحيفة "أس" المدريدية أفادت أنّ الدولي البرازيلي: "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، سيعود إلى دوري الأبطال"، الذي تستكمل منافساته في السابع من آب/ أغسطس.

ويتصدر ريال الساعي للقب الليغا الترتيب بفارق نقطة عن الغريم برشلونة بطل الموسمين الماضيين، وستكون الفرصة متاحة أمامه لإعادة فارق النقاط الأربع في حال فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في ختام المرحلة 35 اليوم الجمعة، أي قبل ثلاث مراحل من النهاية.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنّ مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

وإذا صحت التوقعات، سيغيب مارسيلو عن مواجهات ألافيس، غرناطة فياريال وليغانيس حيث من المتوقع أن يحل مكانه الفرنسي فيرلان مندي الذي شارك أساسياً في مباريات عدة هذا الموسم، على أن يعود لمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال علماً أن بطل أوروبا 13 مرة خسر مباراة الذهاب في "سانتياغو برنابيو" 1-2.

